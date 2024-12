Kosovo: Mattarella, ‘senza missione Kfor violenza avrebbe devastato regione’

19 Dicembre 2024

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – In 25 anni “senza Kfor ci sarebbero state esplosioni di violenza che avrebbero devastato la regione oltre che il Paese. Per questo quanto fate è impegnativo e lo è stato in momenti delicatissimi nella zona a presenza serba in cui vi sono stati scontri e artificiose contrapposizioni. Per questo è fondamentale la vostra missione che garantisce quanto meno la necessità di evitare scontri diretti e di tenere un clima di condizioni di sicurezza accettabili”, anche di fronte al “pericolo rappresentato da intromissioni dall’esterno dei Balcani”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel collegamento con i militari italiani impegnati in Kosovo.

Il Capo dello Stato ha sottolineato come la presenza della missione sia “molto importante anche per la prospettiva dell’ingresso della regione balcanica nell’Unione europea, che richiede serenità che allo stato è da conseguire”.