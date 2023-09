Kosovo: Nato rafforza truppe Kfor dopo aumento violenze

Settembre 29, 2023

Bruxelles, 29 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – I paesi membri della Nato hanno autorizzato il dispiegamento di più truppe nella missione Kfor in Kosovo, dopo l’ondata di violenza scoppiata nel nord del Paese lo scorso fine settimana. “Da maggio abbiamo rafforzato la presenza della Kfor e proprio ieri il Consiglio Nord Atlantico ha autorizzato ulteriori forze per far fronte alla situazione attuale”, ha dichiarato in una nota il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, aggiungendo che “continueremo a garantire che il nostro comandante abbia le risorse e la flessibilità necessarie affinché la Kfor possa adempiere al proprio mandato. Siamo pronti ad apportare ulteriori modifiche, se necessario”.