Kosovo: Vucic, ‘Pristina ritiri nuovi sindaci per allentare escalation’

Giugno 1, 2023

Belgrado, 1 giu. (Adnkronos/Dpa) – Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha chiesto il ritiro dei sindaci eletti nel nord del Kosovo alle votazioni boicottate dalla comunità serba kosovara, come “prima mossa” per allentare l’escalation delle tensioni nel paese. “Per risolvere il problema, la prima cosa da fare potrebbe essere di ritirare i sindaci”, ha proposto il presidente serbo arrivando in Moldavia al vertice della Comunità politica europea, a cui hanno partecipato anche le autorità kosovare e l’Alto rappresentante per la politica estera della Ue Josep Borrell.