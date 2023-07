Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug (Adnkronos) – “La Cgil proclama uno sciopero generale su una legge di Bilancio che non c’è. Sicuramente non è un tema di merito. Mi tranquillizza. Tutti possono vedere come non ci sia una opposizione nel merito ma figlia di un pregiudizio, che rispetto ma di cui almeno non devo preoccuparmi più di tanto nel merito”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl 102.5.