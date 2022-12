Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Facciamo fatica a non sentirci responsabili di questa pessima legge elettorale, confido che i gruppi in Parlamento si impegneranno per cambiarla. Ma se non ci riusciremo, la prossima volta basta paracadutati, ma scegliamo con le primarie la gran parte delle candidate e dei candidati”. Così Stefano Bonaccini all’iniziativa ‘Sinistra popolare’ organizzata da Matteo Ricci a Roma.