L.elettorale: Bonelli, ‘ok proporzionale ma no a premio maggioranza troppo ampio’

5 Maggio 2025

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “C’è un aspetto che dobbiamo discutere: noi siamo sempre stati favorevoli al proporzionale. Ma che, in virtù di questo, chi vince prenda un premio di maggioranza così ampio come oggi viene raffigurato in alcune indiscrezioni sui giornali, lo troverei francamente non ricevibile. Così come troviamo non ricevibile l’idea di modificare i sistemi elettorali dei comuni eliminando il doppio turno, che ha dato stabilità ai comuni, solo perché è qualcosa che non conviene alla destra. Però noi dobbiamo smetterla di cambiare sistema elettorale ogni 6-7 anni. Siamo il Paese che ha cambiato più sistemi elettorali nelle democrazie europee. Questo è un problema molto serio”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale di Europa Verde, intervenendo alla trasmissione ‘Specchio dei tempi’ su Rainews24.