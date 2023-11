Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Io sto lavorando per mettere a terra la riforma elettorale perchè è chiaro che in presenza di questa novità” della riforma costituzionale “c’è una legge elettorale che va adattata”, su questo “ci sarà un’ampia consultazione. E’ questo il metodo che abbiamo adottato e che adotteremo anche per la legge elettorale. Io ci sto già lavorando”. Così la ministra Elisabetta Casellati in conferenza stampa dopo il Cdm.