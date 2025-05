L.elettorale: Casellati, ‘nessun tavolo del Governo per riforma’

28 Maggio 2025

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Se restiamo ai fatti e lasciamo in ombra i rumors, come si conviene a quest’Aula, una sola cosa si può dire, con assoluta trasparenza: che presso il Governo, ad oggi, non è stato attivato alcun tavolo –politico o tecnico, formale o informale– che abbia il mandato di modificare la legge elettorale vigente. Né la materia risulta all’ordine del giorno dei lavori parlamentari”. Lo ha affermato il ministro delle Riforme, Elisabetta Casellati, rispondendo al Question time della Camera ad un’interrogazione di Italia viva, prima firmataria la capogruppo Maria Elena Boschi.

“Quanto poi alla accorata preoccupazione manifestata dagli interroganti circa il ‘vulnus democratico’ che sarebbe ipoteticamente inferto dalla possibilità futura che il Governo ponga il voto di fiducia su una legge elettorale che dovesse approvare nell’arco della legislatura, ebbene questa preoccupazione mi meraviglia fino allo stupore. Precisamente in tema di legislazione elettorale ripetuti vulnera –nei fatti e non nelle presunte intenzioni– sono stati commessi proprio dal Governo Renzi e poi dal governo Gentiloni, di cui l’onorevole Boschi ha fatto parte con ruoli di rilievo, per ben otto volte su una stessa legge elettorale. Faremo di tutto -ha assicurato Casellati- per non seguire il vostro esempio”.