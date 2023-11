L.elettorale: Casellati, ‘sì a confronto anche se su riforme è stato con sordi…’**

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Sulla legge elettorale ci sarà il confronto con tutti i gruppi parlamentari “anche se mi chiedo però questo confronto a cosa abbia portato, non perché non lo voglia fare anzi ne ho fatto una cifra della discussione sulla riforme, ma oggi mi ritrovo che ho parlato con delle forze politiche che sono rimaste sorde rispetto al fatto che noi abbiamo fatto dei passi indietro: abbiamo rinunciato al presidenzialismo pensando che a un premierato” per andare incontro alle richieste. Così la ministra Elisabetta Casellati a Rainews24. “Il confronto è una possibilità di scambio non è scrivere norme sotto dettatura”.