L.elettorale: D’Alema, ‘tornare a riempire democrazia di persone, serve proporzionale’

13 Maggio 2025

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “La prima volta che andai ad incontrare Ingrao fu quando diventai segretario della Fgci, mi condusse Bettini. Mio padre era stato amendoliano, venivo da un’altra formazione. Questo incontro fu straordinario perché lui non disse nulla, lui mi interrogò, mi pose dei quesiti e imparai una cosa: Ingrao era un uomo di straordinario e vero interesse versi gli altri, carico di umanità e di curiosità intellettuale. Del resto, lui doveva pensare che io sapessi già chi fosse lui ma era lui a non sapere chi fossi io, cosa pensassi. Poi mi è capitato di sentire la sua opinione ma quel primo incontro fu uno sconcertante monologo”. Lo dice Massimo D’Alema intervenendo a un convegno su Pietro Ingrao alla Camera.

“Su molte questioni, la sua analisi seppe guardare lontano. Qualsiasi riflessioni oggi su un programma, sul futuro dell’Italia” nell’ottica di “costruire un’alternativa di governo, cosa che secondo me è possibile, dovrebbe avere come punto fondamentale non rafforzare il bipolarismo e la governabilità, ma costruire le condizioni per cui le persone tornino a partecipare alla vita politica. Se dovessi indicare alcuni punti di un programma ragionevole direi legge elettorale proporzionale e finanziamento pubblico dei partiti. In questo momento il tema fondamentale sia quello di tornare a riempire la democrazia delle persone che non ci stanno più e questo credo dovrebbe essere un grande tema dell’opposizione”.