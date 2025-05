L.elettorale: Giachetti, ‘ministra Casellati smentisce Meloni’

28 Maggio 2025

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “La ministra Casellati smentisce la Presidente del Consiglio, dopo che Meloni in Aula al Senato ha lasciato intendere di voler rivedere la legge elettorale. Allora fate una cosa semplice: mettetevi d’accordo. Perché stiamo parlando delle regole fondamentali della nostra democrazia”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva nel corso del question time con la ministra delle Riforme istituzionali.

“Casellati doveva essere assente in Senato quando la premier ha annunciato di essere di essere a favore delle preferenze. Nelle scorse settimane sui giornali è stata fatta filtrare l’ipotesi che il governo intenderebbe modificare, attraverso una fiducia, l’attuale legge elettorale per passare a un nuovo sistema proporzionale, che prevede un premio di maggioranza del 55% per la coalizione che superi il 42, l’indicazione del candidato premier sulle liste, l’eliminazione dello sbarramento al 3% e delle liste bloccate in favore delle preferenze”.

“Noi dell’opposizione abbiamo il diritto di sapere: volete davvero mettere la fiducia sulla legge elettorale? Sì o no? Qualsiasi altra risposta è solo fumo negli occhi. E già che ci siamo: qualcuno ha notizie del premierato? La ‘madre di tutte le riforme’, che doveva rivoluzionare l’assetto istituzionale, giace in coma in qualche cassetto ministeriale. Ogni tanto la si cita come un malato terminale da onorare, ma la verità è che non ci credete più nemmeno voi”, conclude.