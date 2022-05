L.elettorale: Iezzi, ‘Rosatellum va bene, Lega indisponibile a riforma’**

Maggio 18, 2022

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Per la Lega va bene il Rosatellum. Non c’è alcuna apertura a modifiche e l’ho ribadito anche a quel seminario”. Igor Iezzi, capogruppo della Lega in commissione Affari Costituzionali alla Camera, risponde così all’Adnkronos in merito a un seminario che si è tenuto la scorsa settimana e organizzato da Astrid, a cui erano stati invitati i presidenti dei gruppi parlamentari per un confronto a porte chiuse sulla legge elettorale.

“Per la Lega c’ero io. Doveva venire anche Calderoli ma poi è stato trattenuto da un altro impegno”, spiega Iezzi. Ma come è andato il confronto? “Io non dico quello che hanno detto gli altri, anche perchè queste riunioni sono riservate, non vengono aperte ai giornalisti proprio per consentire un confronto tra le forze politiche. Posso dire quello che ho detto io e cioè che la Lega non è disponibile a cambiare al legge elettorale”. Nessuna apertura a qualche modifica? “No, per noi va bene il Rosatellum”.