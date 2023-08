L. elettorale: Maraio (Psi), ‘noi da sempre per preferenze, ora no slogan’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Il ritorno alle preferenze non sia uno slogan ma percorso concreto. Il Pd con Alfieri e Fdi con Foti, in queste ore, aprono su questa idea. Da sempre, noi socialisti, ci battiamo affinché sia superata la ‘porcata’ delle liste bloccate per dare ai cittadini un reale diritto di scelta”. Cosi Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, sulla legge elettorale.

“Si lavori da subito alla modifica delle legge elettorale. Nelle more e per accelerare il percorso noi pronti ad avviare una raccolta firme per abrogare la parte, della attuale legge, che prevede le liste bloccate”, conclude Maraio.