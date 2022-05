Maggio 28, 2022

Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) – “La legge proporzionale non serve a far vincere qualcuno, ma a far perdere qualcuno, per ridarci un Governo arcobaleno nel quale ragionevolmente gli esclusi sono gli unici che rimangono coerenti con l’impegno preso con i cittadini”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, rispondendo a Bruno Vespa all’iniziativa ‘Forum in Masseria’.