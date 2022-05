Maggio 10, 2022

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Qui lo sanno tutti che si fanno le leggi elettorali all’ultimo minuto perchè così ‘me la sistemo’. Ci proveranno, ovviamente. Per fare quale grande riforma? La legge proporzionale. Così risprofondiamo dritti dritti nella Prima Repubblica. E’ la cristallizzazione dell’ingovernabilità, del voto aggirato”. Così Giorgia Meloni a Viterbo. “Confido nella compattezza del centrodestra, in questo caso, nel respingere il tentativo di una riforma in senso proporzionale”.