Giugno 5, 2022

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “L’attuale legge elettorale è stata pensata e scritta per impedire la nascita di una maggioranza chiara e politicamente omogenea. Chi sostiene il contrario è in malafede. Chi non vuole cambiare il Rosatellum dovrebbe avere il coraggio di riconoscere che un governo di larghe intese sarà l’approdo ineluttabile dopo il voto del 2023. Tutto il resto è propaganda elettorale e chiacchiericcio post-prandiale”. Così Osvaldo Napoli di Azione.