L.Elettorale: Renzi, ‘facciamola come per sindaco, troviamo accordo’**

Maggio 21, 2022

Milano, 21 mag. (Adnkronos) – “Mi piacerebbe che ci trovassimo su una legge elettorale come quella del sindaco d’Italia per la prossima legislatura, con la quale chi vince governa per cinque anni e chi perde sta tranquillo all’opposizione. L’alternativa qual è? Che poi ci sono quelli come me che devono passare tutta la legislatura a buttare giù i Governi e rifarli”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando alla scuola politica della Lega. “Facciamo una legge elettorale tranquilla dove ci si confronta e sono i cittadini a scegliere”.