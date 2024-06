L.elettorale: Trenta (Corera), ‘al via raccolta firme per referendum contro Rosatellum’

14 Giugno 2024

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Domani, sabato 15 giugno, parte la raccolta delle firme per il Referendum contro l’attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum. Sarà possibile firmare sulla piattaforma attraverso lo spid oppure ai banchetti che saranno indicati sul sito https://www.iovoglioscegliere.it che raccoglie informazioni sulle attività del Comitato Referendario”.

Lo dichiara Elisabetta Trenta, già ministro e presidente del Comitato Referendario per la Rappresentanza (Corera), la quale spiega: “Il comitato ha raccolto il testimone del compianto Senatore Felice Besostri, scomparso a gennaio, che aveva dedicato tante energie alle battaglie per una legge elettorale democratica che riconsegni ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Entro i confini consentiti dallo strumento referendario, chiediamo, appunto, la cancellazione di parti indigeribili del Rosatellum”. Fanno parte del Comitato, tra gli altri: Giorgio Benvenuto come presidente d’onore, Sergio Bagnasco, Raffaele Bonanni, Vincenzo Palumbo, Paolo Antonio Amadio, Roberto Biscardini, Nicola Bono, Francesco Campanella, Marco Cappato, Vittorio Delogu, Giuseppe Gargani, Giuseppe Gullo, Matteo Emanuele Maino, Mario Walter Mauro, Erminia Mazzoni, Enzo Paolini, Mario Tassone, Nella Toscano, Mauro Vaiani.