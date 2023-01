L.elettorale: ‘Voto dove vivo’, domani presentazione proposta di legge Pd

Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Domani , alle ore 12, presso la sala stampa della Camera sarà presentata da Marianna Madia la proposta di legge del Gruppo Pd che disciplina l’esercizio del diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. La proposta di legge di voto ai fuori sede, firmata da tutto il Gruppo Pd è stata presentata al Senato da Andrea Giorgis. Nel corso della conferenza stampa interverranno i rappresentanti del Comitato promotore ‘Voto dove Vivo’ e altri parlamentari.