L.elettorale: Zaratti (Avs), ‘FdI e FI già litigano, nulla di buono’

3 Febbraio 2025

Roma, 3 feb (Adnkronos) – “L’inizio è pessimo e non promette nulla di buono, Forza italia e Fratelli d’Italia già litigano tra loro, i primi vogliono una nuova legge elettorale, gli altri chiedono prima il premierato. Non si affrontano così le grandi riforme che regolano la vita del Paese: la rappresentanza è una cosa troppa seria per essere lasciata alle sorti degli scontri interni alla destra. Così proprio non va”. Lo afferma il capogruppo di AVS nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.