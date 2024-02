La ginecologa: “Parlare ai giovani in modo semplice anche di consenso”

Febbraio 20, 2024

(Adnkronos Salute) – “I giovani hanno paure, dubbi, incertezze e spesso fanno fatica a chiedere” chiarimenti “agli insegnanti e ai genitori. Siamo quattro specialisti che vogliono parlare ai giovani, mettendosi allo stesso loro piano. Non diamo giudizio, non diamo critiche. Facciamo capire ai giovani che vogliamo spiegare tutto in modo semplice, ironico e divertente, dando la giusta importanza a quello che è il consenso e il suo significato. Vogliamo essere proprio lì per questo”. Lo ha detto Chiara Di Pietro, medico chirurgo specialista in Ginecologia e ostetricia, all’Adnkronos all’UCI Cinema Bicocca di Milano, a margine della prima tappa del tour ‘My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema’, il format educativo ideato dalla specialista, l’influencer seguitissima su Instagram con l’account @ginecologo_roma.

Gli altri esperti coinvolti nel progetto, realizzato in collaborazione con la campagna informativa @My.Body.Match di Gedeon Richter Italia, sono: Francesca Romana Tiberi, sessuologa e psicologa clinica, Micol Macrì, ostetrica specializzata in Riabilitazione del pavimento pelvico e Antonio Rossi, medico chirurgo specialista in Urologia e Andrologia.