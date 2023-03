La Lega Navale italiana presenta la Carta dei valori e le attività per il 2023

Marzo 16, 2023

Milano, 16 mar. – (Adnkronos) – Un evento per celebrare l’importanza del mare e delle acque interne, da proteggere e valorizzare attraverso numerose attività e progetti che vedranno impegnata la Lega Navale Italiana nei prossimi mesi. Si è svolta ieri la presentazione della Carta dei valori e del calendario delle attività LNI per il 2023, ospitata nella sala del Transatlantico Conte Biancamano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci” a Milano.

L’evento è stato aperto dai saluti dell’assessore comunale all’ambiente e al verde Elena Grandi e dell’assessore comunale alla cultura Tommaso Sacchi, che hanno sottolineato il ruolo centrale che l’Associazione svolge da 126 anni nella salvaguardia ambientale, nel sociale, nella formazione nautica, soprattutto dei più giovani e nella valorizzazione della cultura e delle tradizioni marinaresche. In rappresentanza del CONI è intervenuto il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Marco Riva. Marco Iezzi, curatore della sezione Trasporti del Museo, ha dato il “benvenuti a bordo” ai presenti, ricordando l’unicità del padiglione navale in cui si è svolta l’iniziativa della Lega Navale, visitato dagli ospiti al termine della presentazione.

Il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, ammiraglio Donato Marzano ha tenuto un intervento sulla storia, sulla missione e sulle attività nell’ambito della cultura del mare, dello sport, della nautica solidale e della solidarietà. Il Presidente Marzano ha ricordato come il sostegno di aziende in passato abbia contribuito alla realizzazione di diversi progetti che hanno avuto un impatto positivo per la popolazione e ha sottolineato come sia necessario stabilire nuove sinergie con i supporter privati che condividono i valori dell’Associazione e che, grazie al loro contributo, possono rendere ancora più efficace e capillare l’azione della Lega Navale, che si finanzia con le risorse interne dei propri soci e non riceve fondi pubblici.

Nel corso della serata è stata mostrata per la prima volta al pubblico la Carta dei valori della Lega Navale Italiana, illustrata dal disegnatore e uomo di mare Davide Besana e risultato del lavoro dell’Associazione a livello locale, regionale e nazionale coordinato dalla Delegata Regionale per la Lombardia Federica Manoli. Dopo l’esibizione della musicista Natalia Ratti, che ha presentato per l’occasione un estratto dallo spettacolo “Le vele di Joshua”, sono stati presentati il calendario delle attività della LNI per il 2023 e alcuni progetti tematici finalizzati ad incrementare, con il supporto dei privati, le attività sportive nelle basi nautiche e nei quattro Centri Nautici Nazionali LNI e quelle di nautica solidale in favore delle persone con disabilità o in condizioni di disagio sociale ovvero tesi a promuovere la cultura del mare attraverso la digitalizzazione dell’intero archivio della rivista Lega Navale.

Tra le iniziative in partnership con associazioni e società, si è parlato della seconda edizione della manifestazione ciclo-velistica “Il Giro dei venti” (27 maggio-3 giugno) e della campagna velica “Life A-MAR Natura 2000” (15 maggio-27 giugno) con Triton per la salvaguardia e la valorizzazione delle aree marine protette.

Il Presidente Marzano ha rivolto un particolare pensiero ai giovani, presente e futuro dell’Associazione e del Paese e tracciato la rotta per i prossimi mesi alla luce della crescita del numero dei soci registrata negli ultimi anni: “Per il futuro il nostro obiettivo è di raggiungere presto i 60mila”. Un segnale di passione e di interesse crescente per il mare e le acque interne che le iniziative presentate a Milano puntano a rafforzare ulteriormente, anche con il sostegno di nuovi partner e amici della LNI.