Ladispoli: Dalla Chiesa, ‘basta animali nei circhi, governo intervenga’

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Il caso del Leone fuggito dal circo a Ladispoli è solo l’ultimo di un lunghissimo elenco, che ci ricorda come, in Italia, sia ancora permessa una pratica brutale come quella degli animali nei circhi, assolutamente superata in tutti i Paesi avanzati con i quali dovremmo misurarci”. Così Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia. “Il governo -continua Dalla Chiesa- avrebbe la possibilità di intervenire in tempi ragionevoli. La legge delega n.106 del 2022, infatti, impegna il Governo a riordinare il settore dello spettacolo e, fra i molti interventi, è previsto quello di graduale superamento degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. Manca solo il decreto attuativo del Governo, per tramite del Ministero della Cultura. I termini per l’emanazione di questo decreto sono già stati prorogati una volta, dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024”.

Spiega ancora Dalla Chiesa: “Ho depositato un’interrogazione per chiedere al ministro della Cultura garanzie su questo provvedimento, e ripongo attese e fiducia nella sensibilità del ministro e di questo Governo. E’ un’occasione che non possiamo perdere, per nessun motivo, e so che ci sono altri Parlamentari, in tutti i gruppi, che la pensano così. Moltissimi cittadini e associazioni, posso testimoniarlo, aspettano questa norma di civiltà, affinché gli oltre 2000 animali ancora sfruttati dalle circa 100 attività circensi del nostro Paese, possano trovare finalmente una nuova vita e questa pratica diventi solo un triste ricordo”.

“Mai più vogliamo vedere animali catturati o addirittura nati in cattività per essere ammaestrati con crudeltà a pratiche umilianti, e senza che mai più possano conoscere neanche un briciolo di quella libertà che la natura aveva progettato per loro”, conclude.