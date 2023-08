Laganà: M5s, ‘appassionato e competente, addolorati per sua scomparsa’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “E’ grande il dolore per la scomparsa improvvisa di Riccardo Laganà: ai suoi familiari va tutta il nostro cordoglio. Perdiamo un professionista che si è speso con tutto sé stesso per il servizio pubblico radiotelevisivo, mettendo sempre in campo franchezza, competenza, passione e grande correttezza in ogni frangente. Il cda Rai perde un elemento che è sempre stato guidato da una sola stella polare: il miglioramento della nostra tv pubblica. Le sue idee e i suoi spunti rimarranno. A tutti i suoi cari la nostra più sentita vicinanza”. Così in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle in commissione di Vigilanza Rai.