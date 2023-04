Lancia: Napolitano, ‘Nuova Ypsilon è pronta, in 2025 anche la sportiva HF’

Aprile 15, 2023

Roma, 15 apr. – (Adnkronos) – “La nuova Ypsilon è finita, è bellissima ed è praticamente pronta per il lancio. Sarà un po’ più grande, 4 metri, ibrida ed elettrica, si rivolge a un pubblico più trasversale, è più europea ed è molto moderna”. Lo ha anticipato Luca Napolitano Ceo del marchio Lancia in occasione della presentazione, anche online, del nuoo concept Pu+Ra Hpe. La nuova piccola del brand “arriverà a inizio del 2024 e sarà affiancata nel 2025 – ha rivelato – dalla versione HF, che sarà di 4 cm più larga, più bassa, avrà 240 cavalli”. Un modello “più sportivo per gli appassionati, ma non solo”.

Napolitano ha spiegato che il secondo nuovo modello, sarà “l’ammiraglia, che è davvero a buon punto e si chiamerà Gamma. Lunga quasi 4 metri e 70, solo elettrica, elegante e davvero molto innovativa” Un modello che punta a essere ancora più internazionale con “50% dei volumi in Italia, 50% fuori dall’Italia”. Ai concessionari – ha annunciato – è stata anche mostrata la Delta, ultimo modello del Rinascimento di Lancia, in arrivo nel 2028.

“Ypsilon, Gamma e Delta” tre nomi scelti, ha concluso Napolitano, “perché in Lancia amiamo la storia dell’alfabeto greco che ha caratterizzato le nostre bellissime vetture del passato”.