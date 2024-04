Latina, spari durante rissa a Sezze: ragazza ferita

28 Aprile 2024

Latina, 28 apr. (Adnkronos) – Una ragazza è rimasta ferita al piede da uno sparo partito nel corso di una rissa probabilmente tra stranieri scoppiata poco dopo mezzanotte in zona Ferro di Cavallo a Sezze, davanti a un locale già in passato finito al centro delle cronache. La giovane, operata al Santa Maria Goretti per la rimozione del proiettile, non è in grave condizioni. In ospedale, per accertarsi delle sue condizioni, anche il sindaco Lidano Lucidi, che, su Facebook, spiega di essere “in strettissimo contatto con le forze dell’ordine” sui fatti di questa notte. “Voglio esprimere la massima vicinanza della città di Sezze alla ragazza e alla sua famiglia oltre che affermare la piena fiducia al lavoro delle forze dell’ordine che sono sicuro assicureranno alla giustizia quel delinquente”, aggiunge Lucidi.

Sul posto ieri sera sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagni di Latina, accertando che la ragazza ferita era stata colpita di rimbalzo. Sul caso sono in corso le indagini per appurare l’esatta dinamica.