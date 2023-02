Lavoro: appello Bonaccini a governo, ‘non si spenga impegno su sicurezza’

Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Lancio un appello al governo: non si spenga l’impegno sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rilanciato dal precedente esecutivo. Parliamo di una piaga intollerabile, su cui si era finalmente iniziato ad investire nel modo giusto”. Così Stefano Bonaccini oggi in visita a Genova alle Acciaierie d’Italia ex Ilva di Cornigliano, a poca distanza dal luogo dove un operaio della Ansaldo Energia è rimasto ferito gravemente alla testa da un pezzo di una macchina utensile.

“Ma vedo che la destra non ne parla mai e se viene meno la tensione da parte di tutti rischiamo imperdonabili passi indietro. Non è accettabile che chi esce di casa per andare lavorare, rischi di non tornare a fine giornata dai propri cari”.

“Come quella davanti ai cancelli di Mirafiori poche settimane fa, anche la visita di oggi rappresenta concretamente “l’impegno che prometto di mantenere di riportare il Pd nei luoghi di lavoro, se sarò eletto segretario”. Riguardo alle ex Ilva, Bonaccini ha spiegato che “per Genova questo è un luogo importante, su cui va investito perché senza investimenti si perdono opportunità e competitività”. Questo luogo “non solo non deve sparire, ma dobbiamo convincere il governo a progettarne una nuova stagione per aprire una nuova storia”.