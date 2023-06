Lavoro: Bellucci (Fdi), ‘ddl anziani prosegue grazie a decreti attuativi e risorse’

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “A fronte della stesura dei decreti attuativi del ddl Anziani, stiamo proseguendo con i tavoli d’ascolto – di cui sono coordinatrice presso palazzo Chigi – che raccolgono importanti contributi di realtà come associazioni di categoria, terzo settore, sindacati, mondo delle rsa e delle cure palliative e di tutti gli ordini professionali di riferimento e del terzo settore. Riteniamo estremamente importante tale fase di ascolto al fine di definire correttamente delle politiche per la terza età sostenibili e capaci di concretizzare una vera e propria riforma strutturale del welfare dedicato agli anziani”. Lo ha dichiarato il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e deputato Fdi, Maria Teresa Bellucci.

“Si tratta di un lavoro che favorisce un’ampia condivisione e partecipazione e che, anche in vista della scadenza del 31 gennaio 2024, sarà centrale per giungere all’emanazione di decreti attuativi frutto di un’effettiva alleanza tra Istituzioni, privato sociale e privato, peraltro per una riforma che interesserà 14 milioni di italiani. Un obiettivo di legislatura per il quale stiamo individuando progressivamente le risorse economiche necessarie alla sua corretta attuazione”, ha concluso Bellucci.