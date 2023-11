Lavoro: Boccia (Pd), ‘proposta Lega propaganda perché partiti maggioranza esclusi da manovra’

Novembre 10, 2023

Roma, 10 nov (Adnkronos) – “La proposta della Lega è una bandiera propagandistica. Perchè Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non possono scrivere nulla in questa manovra, sono stati censurati, non partecipano alla parte emendativa”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a SkyTg24 economia a proposito del disegno di legge della Lega per differenziare gli stipendi in base al costo della vita.