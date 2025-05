Lavoro: Boccia, ‘pur di raccontare bugie Meloni nega parole Capo Stato’

2 Maggio 2025

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “I lavoratori italiani a marzo 2025 hanno guadagnato l’8 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Non lo afferma il Pd ma l’Istat, che ha pubblicato i dati sulle retribuzioni. Siamo al ventitreesimo posto tra i paesi Ocse per salari netti”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Sempre Istat ci racconta che la produzione industriale diminuisce costantemente da 24 mesi. Questa è la realtà che non può essere coperta dai provvedimenti del governo, pur utili, annunciati alla vigilia del 1 maggio. Per questo troviamo grave che oggi Giorgia Meloni pur di negare la realtà trovi il coraggio di negare le parole chiare espresse nei giorni scorsi dal Capo dello Stato che ci ha ricordato che la questione salariale è uno dei principali problemi dei lavoratori italiani che vedono i loro stipendi erosi dall’inflazione. Invece di negare la realtà e di raccontare bugie Giorgia Meloni trovi il coraggio di venire in Parlamento a discutere della nostra proposta sul salario minimo. Sarebbe il primo passo serio da fare per cominciare a dare risposte serie al mondo del lavoro”.