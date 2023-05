Maggio 2, 2023

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “C’è una quota che non si ritroverà in tasca dei soldi in più: quelli che perdono il Reddito di cittadinanza, quelli che hanno i voucher, quelli che vedono il contratto a termine prolungarsi visto che è consentito” dal decreto. Così Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, su Tagadà su La7.