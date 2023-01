Lavoro: Bonaccini, ‘è la priorità, sostegno a salati altro che flat tax’

Gennaio 10, 2023

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Lo ribadisco: il lavoro dev’essere la priorità. Le poche risorse disponibili andavano messe per tagliare il cuneo fiscale e sostenere i redditi da lavoro, non per detassare ulteriormente chi guadagna 85mila euro, come invece ha fatto questo governo di centrodestra in manovra”. Così Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Pd e presidente della Regione Emilia Romagna, nel suo intervento al Congresso provinciale della Cgil a Reggio Emilia, alla presenza dei segretari regionale e provinciale Massimo Bussandri e Christian Sesana e del segretario generale Maurizio Landini.