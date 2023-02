Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Vorrei lanciare una raccolta firma per una legge di iniziativa popolare che introduca il salario minimo legale, dove non arriva contrattazione la collettiva, ma c’è roppa gente, soprattutto giovani, che lavorano a 2, 3, 4 euro l’ora, non è degno di un paese civile”. Lo dice il governatore dell’Emilia Romagna e candidato alla segreteria dem, Stefano Bonaccini, a margine del congresso del circolo di Campogalliano.