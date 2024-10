Lavoro: Calderone, ‘da novembre percettori Naspi entrano in sistema politiche attive’

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. – (Adnkronos) – Da novembre i disoccupati saranno automaticamente inseriti nel nuovo sistema di politiche attive. Lo annuncia il ministro del Lavoro, Marina Calderone, in una intervista su Il Sole 24 Ore. “A novembre in piattaforma entreranno in automatico i nuovi beneficiari di Naspi e Dis-Coll, mentre nell’ultimo decreto flussi è stato previsto che chi arriva in Italia con un permesso di lavoro sia d’ufficio iscritto nel Sistema per l’inclusione sociale e lavorativa. Che diventa anche lo strumento per gestire l’accompagnamento al lavoro di chi denuncia o collabora nelle indagini per far emergere il caporalato”.

Calderone fa riferimento alla nuova piattaforma Siisl che utilizza anche l’AI per migliorare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. “Abbiamo scelto di utilizzare quanto la tecnologia ci mette a disposizione, intelligenza artificiale inclusa, per migliorare l’incrocio di domanda e offerta di lavoro, offrire servizi personalizzati ai cittadini per colmare eventuali gap formativi, superare l’attuale sistema di intermediazione informale. Di fatto, con Siisl abbiamo finalmente la possibilità di incrementare l’occupazione senza rinunciare a sostenere chi ne ha davvero bisogno”.