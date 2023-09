Settembre 4, 2023

Roma, 4 set (Adnkronos) – “Il job act, considerando il taglio delle tasse sulle nuove assunzioni, ha determinato una crescita di 1,2 milioni degli occupati. Non ho più a che fare con Renzi, per fortuna, ma non mi ridurrò a disconoscerne i meriti o far finta che ‘io non c’ero e se c’ero dormivo’ come fa larga parte del Pd”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.