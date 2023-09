Lavoro: Calenda, ‘non ho offeso lavoratori, ho criticato Landini, andrò a Crevalcore’

Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Non ho offeso i lavoratori. Ho criticato Landini e la sua compiacenza verso gli azionisti della Fiat e di Repubblica rispetto alla de-industrializzazione del settore automotive. Landini non è i lavoratori. Pronto a fare un confronto dove e quando vuole. Ricordo alla Cgil che ho chiesto di bloccare la vendita della Magneti Marelli con la golden Power. Governo Conte. Non mi ricordo analoghe posizioni della Cgil. Andrò a Crevalcore. Accetterò eventuali contestazioni e spiegherò quello che intendiamo fare in Parlamento per difendere i lavoratori di Magneti Marelli. Fine”. Così su X Carlo Calenda, leader di Azione, risponde alla Cgil.