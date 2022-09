Lavoro: Colao, ‘rimpianti? Presentare piattaforma per lavoro occasionale’

Settembre 3, 2022

Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) – “Con il ministro Orlando stiamo lavorando a una grande piattaforma per la regolarizzazione del lavoro occasionale, come ad esempio quello dei rider o delle baby sitter. Uno strumento che, sono sicuro, potebbe risolvere tanti problemi. Pensavamo di presentarlo a dicembre, lo farà qualcun altro”. Così il ministro dell’Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio Colao, a margine del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, risponde a chi gli chiede se abbia dei rimpianti su cose che avrebbe voluto fare e non ha potuto per via della caduta del governo.