Lavoro: Conflavoro Pmi, ‘convegno sul ‘giusto Ccnl’ domani ad Avellino

Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – ‘Welfare, bilateralità e rappresentatività sindacale: la scelta del giusto Ccnl’ è il titolo del nuovo evento formativo di Conflavoro PMI. Il tour 2023 della Confederazione nazionale presieduta da Roberto Capobianco stavolta fa tappa in Campania, ad Avellino. L’appuntamento è per venerdì 17 marzo dalle ore 10 alle 13 alla Chiesa del Carmine di via Triggio. Si legge in una nota.

Parte attiva dell’evento sarà l’unione territoriale Conflavoro PMI Avellino, presieduta da Nicola Pisani. Un’occasione molto sentita, che vedrà la partecipazione anche del presidente della provincia di Avellino, Rizieri Buonopane e di Stefano Luongo, assessore alle Politiche Giovanili, agli Eventi e al Patrimonio. Con loro, il presidente del Consiglio provinciale dell’ordine dei consulenti del lavoro di Avellino, Carmine Del Sorbo. Tra i relatori dell’evento formativo, Roberto Capobianco, presidente nazionale Conflavoro PMI; Gianluca Rossi, direttore generale dell’ente bilaterale Ebiasp; Chiara Trifino dell’area Relazioni industriali di Conflavoro PMI; Marco Capece associato di Diritto del lavoro Dip. di Scienze Giuridiche Unisa; Marco Torrecuso Consulente del Lavoro di Avellino.