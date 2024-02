Lavoro: congedo paritario, domani conferenza stampa M5S alla Camera

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. – (Adnkronos) – Domani venerdì 16 febbraio alle ore 15.00, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati (via Campo Marzio 78, Roma), si svolgerà la conferenza ‘Congedo paterno paritario, le nuove sfide di una società che cambia’ organizzata dalla senatrice del M5S Alessandra Maiorino e dall’ex sindaca di Roma Virginia Raggi insieme al comitato politiche di genere e diritti civili del M5S. Interverranno Daniela Barbaresi della segreteria nazionale della Cgil, la segretaria confederale della Uil Ivana Veronese, la responsabile politiche sociali della Cisl Silvia Stefanovichj, l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico e Linda Laura Sabbadini, già direttrice dell’Istat.

Saranno inoltre presenti Pia Fagerström e Kalle Sevilä, senior advisor rispettivamente dei ministeri delle Politiche sociali e del Lavoro svedesi, il Consigliere del lavoro, migrazioni e previdenza sociale dell’Ambasciata di Spagna in Italia Javier Aibar Bernad, il Consigliere per gli Affari sociali dell’Ambasciata di Francia in Italia Pierre Goudin e Davide Carnicella di Papà Pinguino, gruppo promotore di campagne di sensibilizzazione sul congedo paterno paritario.