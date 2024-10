Lavoro: Conte, ‘maggioranza vuole perseguire dissenso e poi depenalizza colletti bianchi’**

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Noi abbiamo già fatto una proposta sulla riduzione dell’orario di lavoro, purtroppo c’è già un emendamento della maggioranza soppressivo. Questa maggioranza è davvero curiosa: noi portiamo proposte assolutamente ragionevoli a tutela dei cittadini, come il salario minimo legale che viene soppresso, poi riduzione dell’orario di lavoro e anche qui soppressione. Abbiamo portato anche, a mia prima firma, una proposta di legge per il conflitto di interessi, regole del gioco per rendere più trasparenti i processi democratici, e anche quella è stata affossata”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

“Questa è una maggioranza che vuole soltanto perseguire il dissenso politico, addirittura resistenza passiva, e nello stesso tempo va a depenalizzare i colletti bianchi e per la classe politica. E’ qualcosa di inaccettabile”, conclude Conte.