Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Se nello stesso decreto, in cui fai un taglietto del cuneo fiscale, allarghi le maglie dei contratti a termine, non aiuti i salari, ma il principale fattore che li spinge verso il basso: la precarietà. Il governo eviti almeno di usare il 1maggio per questa assurda presa in giro”. Così su Twitter Alfredo D’Attorre, responsabile università della segreteria nazionale del Pd.