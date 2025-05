Lavoro, De Luca (Consulenti): “Sempre più attenzione a sicurezza, soddisfatti per mobilità”

29 Maggio 2025

Genova, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “C’è una sempre maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro, poi il tema della perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni, ma in generale emerge una maggiore consapevolezza di quelle che sono le criticità. Allo stesso tempo, c’è di soddisfazione per la crescente mobilità nel mercato del lavoro in Italia. Il sistema delle assunzioni e dell’occupazione infatti si muove e cresce, mantenendo delle criticità, come quello del mismatch per le alte professionalità, ma comunque è in movimento”. Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, commenta, con Adnkronos/Labitalia, l’indagine demoscopica ‘Gli italiani e il lavoro’, condotta dall’Istituto Piepoli per conto della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, e presentata oggi, a Genova, nel corso della prima giornata del Festival del Lavoro, la manifestazione che si svolgerà fino a sabato 31 maggio presso i Magazzini del Cotone.

“Noi consulenti del lavoro, gestendo 11 milioni di rapporti di lavoro, tra dipendenti e indipendenti, siamo cresciuti esattamente come è cresciuto, non soltanto dal punto di vista numerico, il mondo del lavoro”. Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, con Adnkronos/Labitalia, a margine dell’l’inaugurazione della mostra ‘Prospettive di lavoro. Riforme, cambiamenti, protagonisti’: un’esposizione che celebra, in occasione del Festiva del lavoro a Genova, i 60 anni della professione di consulente del Lavoro, e che resterà aperta fino alle ore 13 del 31 maggio.

Attraverso documenti storici, immagini d’epoca, interviste e supporti multimediali, la mostra, allestita al piano terra dei Magazzini del Cotone di Genova, propone un viaggio attraverso la storia del lavoro in Italia, raccontata tramite documenti storici e testimonianze dirette. Un focus particolare è dedicato al ruolo del consulente del lavoro.

E secondo De Luca, “in particolare gli ultimi vent’anni, dalla Legge Biagi in poi, hanno segnato un protagonismo e un attivismo particolare della nostra categoria, che è calata pienamente in tutte quelle che sono le dinamiche che lo stesso Biagi ha disegnato tanti anni fa e che sono attualissime, al punto da essere entrate negli ultimi provvedimenti normativi”, ha concluso De Luca.