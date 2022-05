Lavoro: De Petris, ‘aumento salari una tantum non basta’

Maggio 31, 2022

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “La formula proposta oggi dal governatore di Bankitalia Visco sui salari, quella cioè degli aumenti una tantum, è inadeguata per fronteggiare un problema che era già enorme prima di inflazione e guerra ma che rischia ora di assumere connotati drammatici. Bisogna invece innalzare strutturalmente e stabilmente il potere d’acquisto e dunque aumentare i salari”. Così la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris.

“L’Italia – prosegue la presidente De Petris – è l’unico Paese della Ue nel quale i salari sono diminuiti negli ultimi decenni. L’inflazione e l’aumento dei prezzi dell’energia investono così una situazione già fragilissima e la rendono intollerabile. Senza l’aumento dei salari per moltissime famiglie sarà impossibile far fronte ai rincari: dovranno scegliere, come già capita a molti, tra le bollette e la spesa. Questa è oggi l’emergenza in Italia e non è con qualche aumento una tantum che si può pensare di affrontarla”.