Lavoro: Della Vedova, ‘taglio di massimo 60 euro a tempo, il resto è propaganda’

Maggio 2, 2023

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni e il Mef ieri hanno fatto un gioco di prestigio, millantando ‘il più grande taglio di tasse e contributi degli ultimi decenni’, che non c’è. Ieri è stato varato un taglio del cuneo fiscale di massimo 60 euro per sei mesi, da luglio a dicembre, il resto è propaganda”. Così il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.

“Il punto è anche cosa accadrà dopo, con la legge di bilancio per il 2024, e su questo il Governo non ha detto nulla. Per un aumento strutturale di salari e stipendi bisogna lavorare sulla produttività, a partire degli investimenti e ancor di più dalle riforme del Pnrr. E su questo, pensiamo alla concorrenza, Meloni tace e rinvia”, conclude Della Vedova.