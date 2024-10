Lavoro, Delzio (Luiss): “Livello soddisfazione dipendenti italiani è basso”

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “In Italia celebriamo oggi dei record quantitativi relativi al lavoro molto importanti, il tasso di occupazione sta aumentando notevolmente e quello di disoccupazione diminuisce. Nessuno purtroppo oggi si occupa in Italia invece della qualità del lavoro, eppure abbiamo una serie di dati preoccupanti al riguardo. Il livello di soddisfazione dei lavoratori dipendenti italiani è molto più basso che in altri Paesi del mondo avanzato – secondo Galup solo il 4% dei dipendenti sono pienamente soddisfatti del loro lavoro – e si moltiplicano fenomeni di boicottaggio. C’è quindi un ‘fossato’ in Italia che divide i lavoratori dipendenti dal loro lavoro che noi dobbiamo assolutamente colmare”. Sono le parole di Francesco Delzio, professore alla Luiss Business School e autore di ‘L’era del Lavoro Libero’, intervenendo a margine dell’evento ‘Lavoro sostenibile: un nuovo modello per imprese, sindacati e politica’, organizzato su iniziativa del dipartimento Lavoro di Forza Italia e tenutosi presso l’istituto Luigi Sturzo di Roma.