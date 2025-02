Lavoro: domani gruppo Pd su pdl Cisl, silenzio maggioranza su segnali chiesti**

24 Febbraio 2025

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Si riunirà domani pomeriggio il gruppo Pd della Camera e all’ordine del giorno c’è anche la questione della pdl Cisl sulla partecipazione dei lavoratori. Dopodomani infatti si riunirà in mattinata il Comitato dei 9 e quindi è atteso il provvedimento in aula. Provvedimento sul quale si sono registrate sensibilità diverse tra i dem. Con il disagio dell’area riformista, in particolare, a dire no all’iniziativa promossa dalla Cisl. Per un altro pezzo dei dem invece, come Arturo Scotto e Maria Cecilia Guerra, il testo base è stato stravolto dalla maggioranza ed è quindi insostenibile. Testo su cui, per altro, ha messo il cappello la stessa premier Giorgia Meloni parlando all’ultima assemblea Cisl.

I dem, per trovare una quadra, si erano già confrontati nelle settimane scorse in una riunione del gruppo a Montecitorio. Si era deciso di rinviare la decisione sul voto, in attesa di vedere se la maggioranza si fosse resa disponibile ad accogliere alcune modifiche, in aula, proposte dal Pd. “Attendiamo un segnale”, si era detto. A quasi un mese di distanza però il ‘segnale’ non sembra arrivato. Dice Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro: “Noi abbiamo tenuto sempre come bussola il merito. E votare no al mandato al relatore, è stata un scelta di merito perchè il testo base Cisl è stato completamente stravolto e peggiorato. Tanto che viene da chiedersi come sia possibile che un grande sindacato come la Cisl possa riconoscere come proprio il provvedimento che arriva in aula…”.

“Ma -aggiunge- abbiamo detto che eravamo disponibili a modificare il nostro no in commissione, se in aula la maggioranza avesse dato l’ok ad alcune significative modifiche. Al momento, però non abbiamo avuto alcun segnale in questa direzione”. E quindi, va a finire che il Pd si divide? “Non credo proprio”. Magari si va verso un’astensione? “Domani abbiamo il gruppo, discuteremo domani”.