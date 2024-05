Lavoro, Falcomer (Valore D): “Collaborazione pubblico-privato per occupazione femminile”

14 Maggio 2024

Milano, 14 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Il tema del lavoro, dello sviluppo demografico e dell’occupazione femminile lo portiamo avanti da 15 anni, dalla nostra fondazione. In questo studio noi abbiamo portato esperienze, pratiche, e si prendono in considerazione tante variabili, fa vedere che tutto è collegato. Sul tema dell’occupazione, del calo demografico il nostro compito è quello di tenere alta l’attenzione sempre, tutti i giorni di ogni singolo anno, perché è un tema di sostenibilità sociale e di sostenibilità economica per il nostro Paese”. Così Barbara Falcomer, direttrice generale Valore D, intervenendo all’evento ‘Donne, lavoro e sfide demografiche’ di Fondazione Gi Group e Gi Group Holding in collaborazione con Valore D.

“Attualmente le aziende -continua- fanno molto, fanno quello che possono, soprattutto quelle medio grandi e le multinazionali, per le quali il tema della valorizzazione del capitale umano, il tema del divario di genere, non sono temi di oggi. Quindi sono partite prima. Cosa fanno? Fanno tantissime iniziative, dall’allungamento dei congedi alla possibilità di lavoro flessibile”, spiega ancora.

“Ma le aziende da sole non ce la possono fare, serve una collaborazione sempre più stretta tra pubblico e privato. Questo studio però può rappresentare una road map, una bussola”, conclude.