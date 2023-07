Lavoro: Fi presenta proposta per salari bassi con Tajani e capigruppo**

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Oggi, alle ore 17, presso la Sala Colletti, al sesto piano del palazzo dei Gruppi in Via Uffici del Vicario 21, il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, presenterà – assieme ai capigruppo al Senato e alla Camera, Licia Ronzulli e Paolo Barelli – la proposta di legge di Forza Italia per sostenere i salari più bassi. E’ una iniziativa concreta, di facile applicazione, condivisibile per dare un contratto adeguato a chi non ce l’ha e per contrastare i contratti ‘pirata’. Si legge in una nota di Fi.