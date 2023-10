Lavoro: Fossi (Pd), ‘su vicenda Anpal patetica risposta governo’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “La risposta del sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon, alla nostra interrogazione sulle vicende collegate alla società Anpal Servizi è patetica e insoddisfacente. Il governo non ha fornito alcuna risposta ai nostri quesiti, dimostrandosi così totalmente inadeguato e, allo stesso tempo, confermando il suo reiterato approccio forte con i deboli e debole con i forti. La Maxi operazione condotta dal Ros in Sardegna, con 32 arresti per associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione segreta, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio, corruzione, e che vede coinvolto anche il presidente di Anpal Servizi, Massimo Temussi, è di straordinaria importanza. Anche perché, pur rispettando il principio di presunta innocenza, dall’indagine emergerebbe che questa organizzazione criminale avrebbe interferito nell’attività delle amministrazioni pubbliche e procurato voti in occasione delle elezioni”. Così il deputato dem della commissione Lavoro Emiliano Fossi, dopo le mancate risposte del sottosegretario Durigon all’interrogazione di cui era primo firmatario.

“Il fatto grave – aggiunge – è la dinamica dei fatti: a febbraio scorso i ministri Calderone e Giorgetti azzerano i vertici di Anpal applicando uno spietato spoil system; a marzo i nuovi vertici nominano Temussi presidente, che fino a quel momento era il consulente della ministra; infine a giugno, con decreto legge, Anpal viene soppressa e le sue competenze vengono trasferite al ministero del Lavoro”. “Avevamo chiesto al governo di restituire certezza e credibilità alla gestione della società Anpal Servizi ma Durigon ha preferito mettere la testa sotto la sabbia”, conclude Fossi.