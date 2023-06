Lavoro: Foti, ‘dati incoraggianti, imprese si fidano di governo Meloni’

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Dopo la crisi occupazionale degli ultimi anni, di cui ne hanno fatto le spese per prime le donne, oggi i dati Istat sul lavoro segnano una crescita importante e confermano il clima di fiducia percepito dalle imprese in questi primi mesi di governo”. Così, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“La disoccupazione – prosegue – continua a calare, ad aprile al 7,8% con una riduzione di 0,1 punti rispetto a marzo e di 0,4 punti su aprile 2022. Sono le donne che, con un + 52 mila unità, fanno da traino alla ripresa occupazionale e crescono di 1,4 punti sullo stesso periodo dello scorso anno. Un vero e proprio boom lo segna il numero di dipendenti stabili, che ad aprile sale a 468mila sull’anno, con una diminuzione di quelli a termine. Dopo il taglio del cuneo fiscale, una fra le più importanti misure sul lavoro degli ultimi decenni, il governo Meloni continuerà con determinazione a dare risposte concrete per far ripartire l’economia nazionale”.